Na današnjem sprejemu olimpijcev prvič dobrodošli tudi navijači

Ljubljana, 22. februarja - Potem ko so pri Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) pripravljali sprejeme slovenskih olimpijcev iz Pekinga v skladu s koronskimi omejitvami zgolj virtualno, pa so danes sporočili, da so prvič dobrodošli tudi navijači. Danes bo v Kranjski Gori ob 18. uri še zadnji sprejem slovenskih olimpijcev, ki bo odprt tudi za javnost.