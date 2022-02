Rusija naj bi na vzhodu Ukrajine gradila svoja oporišča

Moskva, 22. februarja - Rusija namerava v separatističnih pokrajinah Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine graditi svoja vojaška oporišča, piše v "sporazumih o prijateljstvu", ki sta bila sklenjena ob ruskem priznanju teh pokrajin kot samostojnih republik. Ruska vojska naj bi skrbela tudi za varnost njunih meja. Sporazumi pa so sklenjeni za najmanj deset let.