Šef Nata obsodil rusko priznanje Donecka in Luganska

Bruselj, 21. februarja - Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je danes obsodil odločitev Rusije, da prizna neodvisnost separatističnih regij Lugansk in Doneck na vzhodu Ukrajine. To še dodatno spodkopava suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine, spodjeda prizadevanja za rešitev konflikta ter krši sporazuma iz Minska, je zapisal v izjavi.