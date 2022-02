Kmetijski ministri EU tudi o prehodu na trajnostne prehranske sisteme

Bruselj, 21. februarja - Kmetijski ministri EU so danes v Bruslju - iz Slovenije se je zasedanja udeležil državni sekretar Aleš Irgolič - med drugim izmenjali mnenja o boljši usklajenosti med različnimi politikami in pobudami unije za prehod na trajnostne prehranske sisteme. Na pobudo Avstrije so govorili tudi o pravičnem dohodku za kmete.