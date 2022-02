Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (21. 2.)

Ljubljana, 21. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da sta se slovenski predsednik vlade Janez Janša in madžarski predsednik vlade Viktor Obran danes srečala v Lendavi in podpisala sporazum o sodelovanju med državama. Pisale so tudi o tem, da je Slovenija ukinila skoraj vse protikoronske ukrepe.