Razpis za direktorja Klinike Golnik bo ponovljen

Golnik, 21. februarja - Svet zavoda Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik bi moral na današnji seji odločati o novem direktorju, a so se lahko zgolj seznanili z ugotovitvijo razpisne komisije, da se na javni razpis do predvidenega roka, ki se je iztekel 26. januarja, ni prijavil noben kandidat. Aleša Rozmana so zato imenovali za vršilca dolžnosti.