EU napoveduje odločen odziv, če Putin prizna neodvisnost proruskih separatistov v Ukrajini

Bruselj, 21. februarja - EU ruskega predsednika Vladimirja Putina poziva, naj spoštuje mednarodno pravo ter naj ne prizna neodvisnosti proruskih separatistov v samooklicanih Ljudskih republikah Doneck in Lugansk. Če bo to storil, se je EU pripravljena odzvati odločno in enotno, je danes v Bruslju izpostavil visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell.