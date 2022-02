Nadzorniki Kada z zeleno lučjo za uveljavitev predkupne pravice za Yorkov delež v Savi

Ljubljana, 21. februarja - Nadzorni svet Kapitalske družbe (Kad) je danes podal soglasje k uveljavitvi predkupne pravice za 43,2-odstotni delež družbe Sava v lasti sklada York, so sporočili iz Kada. Predkupno pravico za lastniški delež in spremljajoče terjatve bosta uveljavila Kad in Slovenski državni holding (SDH), ki imata skupaj v lasti skoraj 47 odstotkov Save.