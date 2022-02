Na Floridi našli mrtva sestro Bernarda Madoffa in njenega soproga

Miami, 21. februarja - Floridska policija je sporočila, da so v četrtek na njunem domu odkrili trupli 87-letne Sondre Wiener in 90-letnega Marvina Weinerja, pri čemer sumijo, da je šlo za umor in samomor. Pokojnica je bila sestra lani preminulega finančnika Bernarda Madoffa, ki je pred leti opeharil več sto bogatih vlagateljev.