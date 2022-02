Zimske počitnice bodo marsikje izkoristili tudi za pripravo pustnih mask, ki imajo bogato zgodovino

Ljubljana, 22. februarja - Priprave na pustno rajanje so že v polnem teku. Ključna bo izbira pustne maske, ki si jo lahko izdelate tudi sami. Na Ljubljanskem gradu so denimo med zimskimi počitnicami pripravili ustvarjalne delavnice, na katerih bodo otroci prvega triletja osnovne šole ves teden spoznavali maskiranje, pust in njegove korenine, pa tudi izdelali svojo masko.