Na Poljskem začetek Natovih vojaških vaj

Varšava, 21. februarja - Na Poljskem so se danes sredi zaostrenih odnosov med Rusijo in Zahodom zaradi ukrajinske krize začele že dlje časa načrtovane vojaške vaje zveze Nato. Na vajah, ki se jih udeležujejo tudi vojaki iz ZDA in drugih članic Nata, po navedbah poljske vojske sodeluje 1300 poljskih vojakov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.