Toplota februarja najdražja na Ravnah na Koroškem, najcenejša v Velenju

Ljubljana, 22. februarja - Povprečna maloprodajna cena toplote za značilnega gospodinjskega odjemalca toplote v večstanovanjski stavbi z letno obračunsko močjo sedem kilovatov in povprečno letno porabo 6,21 MWh je februarja dosegla 113,47 evra na MWh in je bila za 0,33 odstotka nižja kot januarja. Najvišja je bila na Ravnah na Koroškem, najnižja pa v Velenju in Šoštanju.