Na Bledu od lastnikov turističnih kapacitet pričakujejo odgovorno ravnanje

Bled, 21. februarja - V Turizmu Bled v luči prodaje Yorkovega deleža v Savi izpostavljajo, da se v postopke ne morejo vmešavati, poudarjajo pa, da pričakujejo odgovorno ravnanje lastnikov turističnih kapacitet, tako do zaposlenih kot do destinacije same. Zavzemajo se za medsebojno spoštovanje, transparentno delovanje in odprt dialog.