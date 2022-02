Blinken in Lavrov se bosta srečala v četrtek v Ženevi

Moskva, 21. februarja - Zunanja ministra Rusije in ZDA, Sergej Lavrov in Antony Blinken, se bosta srečala v četrtek v Ženevi, so danes po izrednem zasedanju ruskega varnostnega sveta sporočili v Moskvi. Ministra bosta govorila o napetostih glede Ukrajine, kjer so se razmere v minulih dneh močno zaostrile.