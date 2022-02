Vreme: Padavine bodo postopoma ponehale

V torek bo pretežno jasno, zjutraj bo po kotlinah osrednje Slovenije nekaj megle. Čez dan bo pihal okrepljen veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, najvišje dnevne od 6 do 11, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in v četrtek bo večinoma sončno. V sredo bo pihal severni, v četrtek pa jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad severnim delom Evrope je globoko ciklonsko območje. Nova vremenska fronta se bliža Alpam in bo popoldne prešla Slovenijo.

Napoved za sosednje pokrajine: V torek bo precej jasno, pihal bo okrepljen severni veter.