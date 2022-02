Borze zaradi negotovega srečanja med Putinom in Bidnom v rdečem

New York, 21. februarja - Indeksi na evropskih borzah so se po uvodnem optimizmu v popoldanskih urah spustili pod gladino. Vlagatelje je zjutraj v dobro voljo spravila pripravljenost ruskega in ameriškega predsednika Vladimirja Putina in Joeja Bidna na srečanje, a so iz Moskve pozneje sporočili, da bi bilo srečanje v tem trenutku preuranjeno.