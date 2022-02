Ljubljanska borza: Občutna pocenitev delnic prvi dan novega tedna

Ljubljana, 21. februarja - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP se je danes znižal za 1,72 odstotka, najbolj so ga potisnile navzdol delnice obeh zavarovalnic, ki so se pocenile tudi za več kot štiri odstotke. Cenejše kot v petek so tudi vse preostale delnice v indeksu, le delnicam Luke Koper se tečaj ni spremenil. Skupaj so vlagatelji sklenili za milijon evrov poslov.