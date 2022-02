Hišne preiskave pri podjetjih, ki naj bi pridobila lažna zdravniška spričevala

Maribor, 21. februarja - Mariborski kriminalisti nadaljujejo preiskavo kaznivih dejanj, povezanih z izdajanjem lažnih zdravniških spričeval. Predkazenski postopek poteka tudi zoper odgovorne osebe podjetij in organizacij, ki so tako pridobila zdravniška spričevala. V zvezi s tem so prejšnji teden izvedli več hišnih preiskav po državi.