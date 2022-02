Janša in Orban: Manjšini sta most za sodelovanje, gospodarske vezi dvojno koristne

Lendava, 21. februarja - Predsednika vlad Slovenije in Madžarske Janez Janša in Viktor Orban sta ob današnjem podpisu sporazuma o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju v Prekmurju in Porabju v Lendavi poudarila, da sta manjšini most za sodelovanje med prijateljskima državama, gospodarske vezi pa dvojno koristne.