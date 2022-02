ZN svarijo pred "normalizacijo" nezakonitega vračanja beguncev

Ženeva, 21. februarja - Združeni narodi so danes posvarili pred "normalizacijo" nezakonitega vračanja beguncev na evropskih mejah ter obsodili nasilje in kršitve človekovih pravic. "To, kar se dogaja na evropskih mejah, je pravno in moralno nesprejemljivo in se mora končati," je opozoril visoki komisar ZN za begunce Filippo Grandi.