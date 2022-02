Z ukinitvijo pogoja PCT brez dela kar nekaj študentov

Ljubljana/Maribor, 21. februarja - Po sprostitvi omejitvenih ukrepov, s katerim od danes v večini dejavnosti ni več treba izpolnjevati pogoja PCT, bo brez študentskega dela ostalo kar nekaj študentov, ki so večinoma preverjali izpolnjevanje pogoja PCT. Za tovrstno delo so študenti sicer prejemali okrog sedem evrov bruto na uro, so navedli v študentskih servisih.