Janša in Orban: Manjšini sta most za sodelovanje, gospodarske vezi dvojno koristne

Lendava, 21. februarja - Predsednika vlad Slovenije in Madžarske Janez Janša in Viktor Orban sta ob današnjem podpisu sporazuma o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju v Prekmurju in Porabju v Lendavi poudarila, da sta manjšini most za sodelovanje med prijateljskima državama, gospodarske vezi pa dvojno koristne.

Po prvem sporazumu o zaščiti in sodelovanju pri razvoju manjšin na obeh straneh meje, podpisanem pred slabimi 30 leti, bo po besedah Janše danes podpisani sporazum to nadgradil z zelo konkretnim dokumentom, saj bo v prihodnjih petih letih za razvoj manjšin na obeh straneh meje namenjenih po pet milijonov evrov.

Janša je po srečanju poudaril, da je rast blagovne menjave med državama je v zadnjem letu glede na prejšnje skoraj 20-odstotna, kar kaže, da so gospodarstveniki na obeh straneh meje odkrili potenciale, ki še niso bili izkoriščeni. "Lahko rečem, da so ti potenciali še bistveno večji in da jih bomo v prihodnosti tudi z velikim veseljem nadgradili in izkoristili," je dodal.

Posebej je omenil dosežene konkretne korake pri povezljivosti energetskih sistemov obeh držav, pri infrastrukturnih projektih, okrepilo se je gospodarsko in trgovinsko sodelovanje med državama.

Madžarska je trenutno sedmi slovenski zunanjetrgovinski partner Slovenije, Janša pa napoveduje, da se lahko gospodarsko in siceršnje sodelovanje še okrepi, saj gre za sosednjo državo, in ker so gospodarske vezi med sosedi dvojno koristne.

Orban pa je med drugim dejal, da je podpis sporazuma pomemben ne le zaradi vsebine, ki je zelo pomembna živeče ob meji, ampak koristi vsem Madžarom in vsem Slovencem ter krepi prijateljstvo in zavezništvo med državama.