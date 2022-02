Naslednji korak glede pogojevanja evropskega denarja z vladavino prava v treh tednih

piše dopisnica STA uiz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 21. februarja - Naslednji korak pri uveljavljanju zakonodaje EU o pogojevanju evropskega denarja z vladavino prava, predstavitev smernic Evropske komisije za uporabo te zakonodaje, se pričakuje v treh tednih. To je nujen korak na poti do konkretnih ukrepov. Najtrši oreh pri tem je opredeliti neposredno povezavo med kršitvijo in njenim učinkom na proračun.