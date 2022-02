Novogoriško gledališče vložilo dokumentacijo za gradnjo amfiteatra

Nova Gorica, 21. februarja - Nova Gorica bo pridobila novo prizorišče za kulturne prireditve in koncerte, zunanji amfiteater, ki bo zgrajen med Slovenskim narodnim gledališčem (SNG) Nova Gorica in Goriško knjižnico Franceta Bevka. Gledališče je v sodelovanju z novogoriško občino pripravilo in na pristojno ministrstvo za okolje vložilo dokumentacijo za gradbeno dovoljenje.