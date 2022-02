V knjigi Kaj je kinoteka? pogledi na ohranjanje in prikazovanje filmske dediščine

Ljubljana, 21. februarja - Zbirka Kinotečni zvezki Slovenske kinoteke je bogatejša za knjigo Kaj je kinoteka?: Nekaj pogledov na ohranjanje in prikazovanje filmske dediščine v 21. stoletju. Nastala je izpod peresa Jurija Medena, nekdanjega programskega direktorja Slovenske kinoteke in zdaj že nekaj let programskega vodje in kuratorja Avstrijskega filmskega muzeja na Dunaju.