Starejši v novogoriški občini si želijo prilagojene infrastrukture

Nova Gorica, 21. februarja - V novogoriški občini so lansko jesen izvedli anketo med starejšimi nad 65 let, da ugotovi kakšne so dejanske potrebe starejših, kako starejši živijo, kaj si želijo, kaj pogrešajo in kako so seznanjeni s storitvami, ki se izvajajo v novogoriški občini. Med željami starejših izstopa prilagojena infrastruktura za starejše in invalide.