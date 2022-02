Konec tedna več nesreč na smučiščih

Celje/Kranj, 21. februarja - Konec tedna se je na različnih smučiščih po Sloveniji poškodovalo več smučarjev. Celjski policisti so tako obravnavali šest smučarskih nesreč, pri katerih so se huje poškodovale štiri osebe, med njimi tudi desetletnik. Kranjski policisti pa so bili obveščeni o treh nesrečah na smučiščih, so sporočili.