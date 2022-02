Kremelj načeloma pripravljen na vrh Putina in Bidna

Moskva, 21. februarja - Iz Kremlja so danes sporočili, da so načeloma odprti za vrh ruskega in ameriškega predsednika, Vladimirja Putina in Joeja Bidna, v času povečanih napetosti zaradi Ukrajine, da pa konkretnih načrtov še ni. Načelno pripravljenost Bidna na pogovore s Putinom so, če Rusija pred tem ne bo napadla Ukrajine, pa so v nedeljo potrdili v Beli hiši.