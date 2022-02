OCCRP: Credit Suisse desetletja skrivala "umazan" denar

Zürich, 21. februarja - Banka Credit Suisse je več desetletij upravljala račune komitentov, vpletenih v kriminalna dejanja, je na podlagi številnih dokumentov anonimnega vira ugotovila mednarodna novinarska mreža za preiskovanje organiziranega kriminala in korupcije OCCRP. V banki so vse navedbe in insinuacije odločno zavrnili.