Snežne razmere v visokogorju

Vetru izpostavljene lege so močno spihane, tam je nevarnost zdrsa. Nižje, v sredogorju, kjer je še novejši sneg, so možni posamezni talni plazovi na strmih travnatih pobočjih.

Snežne razmere: Padavin v soboto je bilo malo, zapadlo je le nekaj centimetrov snega. Snežna odeja je v sredogorju ojužena in mehka, nekoliko višje ponekod prekrita s tanko skorjo. V visokogorju je v senčnih legah sneg še mehak, drugod pa prekrit s tanko skorjo. V snežni odeji je šibka plast, po kateri se sneg še lahko splazi. Precej je klož, vetru izpostavljene lege so spihane in poledenele.

Predviden razvoj vremena: Danes bo oblačno in megleno. Dopoldne bodo občasno manjše padavine v hribih Notranjske in severne Primorske, popoldne tudi drugod. Na območju naših gora bo nad okoli 1200 metrov zapadlo od 5 do največ 10 centimetrov snega. Pihal bo močan jugozahodnik, ki se bo popoldne obrnil v severno smer. Ohladilo se bo, ničta izoterma, ki je trenutno na nadmorski višini okoli 1600 metrov, se bo do večera spustila na okoli 1000 metrov nadmorske višine. Jutri in v sredo bo precej jasno, občasno bo lahko nastalo nekaj slojastih oblakov. Pihal bo zmeren do močan severni veter. Ničta izoterma bo nihala med 1000 in 1600 metrov nadmorske višine. Tudi v četrtek bo še precej jasno, pihal bo jugozahodnik. Proti večeru se bodo začeli nabirati oblaki po hribih severne Primorske in Notranjske.

Tendenca snežnih razmer: Snežne in plazovne razmere se ne bodo kaj dosti spreminjale. V sredogorju bo sneg čez dan ojužen, nižje bo tudi kopnel, ponoči bo pomrznil. V visokogorju se bo čez dan ojužil predvsem na osončenih pobočjih, ponoči pa pomrznil, krepila se bo skorja. Ta proces bo manj izrazit in počasnejši v senčnih legah. Nevarnost snežnih plazov bo ostala zmerna, druge stopnje. Nevarna bodo predvsem mesta z napihanim snegom na bolj strmih pobočjih, kjer boste lahko ob večji obremenitvi sprožili plaz kložastega snega. Predvsem na takih mestih je potrebno biti precej previden. Predvsem na spihanih legah ostaja nevarnost zdrsa.