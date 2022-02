Povišanje Hotela Piran pod vprašajem

Piran, 21. februarja - Načrti Hotela Piran, da bi znotraj obstoječih gabaritov nadgradili podstrešni prostor in s tem pridobili pet do šest namestitvenih enot, so pod vprašajem. V istrskem lokalnem odboru Levice dovoljenju za poseg odločno nasprotujejo, v območni enoti zavoda za varstvo kulturne dediščine pa so ugotovili določena neskladja v projektni dokumentaciji.