Evropske borze uvodoma z rastjo

London/Pariz/Frankfurt, 21. februarja - Evropske borze so današnji dan začele z rastjo. Po poročanju tujih agencij so vlagatelji optimistični glede morebitnega srečanja med ameriškim in ruskim predsednikom Joejem Bidnom in Vladimirjem Putinom. Upajo, da bi srečanje vodilo v umiritev razmer na rusko-ukrajinski meji.