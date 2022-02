V Kinodvoru premiera filma Iskre v času - svetovni računalniški podvig

Ljubljana, 21. februarja - V sklopu dogodkov Premiera slovenskega filma bo danes v Kinodvoru premiera dokumentarnega filma Iskre v času - svetovni računalniški podvig scenarista in režiserja Jurija Grudna. Sledil ji bo pogovor z režiserjem in glavnim protagonistom dokumentarca o vzponu in padcu slovenskega informacijsko-tehnološkega giganta Iskra Delta Janezom Škrubejem.