Vreme: Danes pretežno oblačno

Ljubljana, 21. februarja - Danes bo pretežno oblačno, dopoldne bo zlasti ponekod na zahodu že rahlo deževalo. Popoldne bo pas padavin od severa prešel vso Slovenijo, lahko bo tudi zagrmelo. Sredi dneva bodo temperature od 6 do 13 stopinj Celzija, popoldne pa se bo od severa ohladilo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Meja sneženja se bo na jugu spustila do okoli 500 metrov nad morjem. Zjutraj in dopoldne bo pihal jugozahodnik, popoldne pa bo zapihal severni do severovzhodni veter.

Ponoči se bo postopno razjasnilo.

V torek bo pretežno jasno, zjutraj bo po kotlinah osrednje Slovenije nekaj megle. Čez dan bo pihal okrepljen veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 0, v alpskih dolinah do -5, najvišje dnevne od 6 do 11, na Primorskem do 14 stopinj Celzij.

Obeti: V sredo in v četrtek bo večinoma sončno. V sredo bo pihal severni, v četrtek pa jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad severnim delom Evrope je globoko ciklonsko območje. Nova vremenska fronta se bliža Alpam in bo popoldne prešla Slovenijo.

Napoved za sosednje pokrajine: Povsod se bo pooblačilo, ob prehodu hladne fronte bo popoldne tudi deževalo. Sprva bo pihal jugozahodni veter, popoldne pa bo zapihal veter severnih smeri.

Jutri bo precej jasno, pihal bo okrepljen severni veter.

Biovreme: Danes bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi, popustila bo v večernem času. V torek bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden.