Dnevnik o stavkah sindikatov (21. 2.)

Ljubljana, 21. februarja - Uroš Škerl Kramberger v komentarju Referendum o delavskih pravicah piše, da so se po odločitvi vlade o dvigu plač zdravnikom v drugih sindikalnih sektorjih uprli. Sindikalni voditelji so napovedali stavke in zaostritve pogajanj. Glasovanje o stavki so organizirali tudi v sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture.