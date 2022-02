Vodilne azijske borze večinoma s padci

Tokio, 21. februarja - Na azijskih borzah se trgovalni dan izteka v znamenju padcev večjega dela osrednjih indeksov. Vlagatelji se ozirajo zlasti proti Ukrajini in tehtajo možnosti ruske invazije na to državo. Medtem ko nekateri na Zahodu ocenjujejo, da je ruski napad že dejstvo, so konec tedna stekli nekateri novi diplomatski napori za mirno rešitev vprašanja.