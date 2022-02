Število žrtev neurja v Braziliji še naprej narašča

Rio de Janeiro, 21. februarja - Brazilske oblasti so v nedeljo sporočile, da se je število smrtnih žrtev hudih nalivov, ki so prizadeli mesto Petropolis in povzročili nenadne poplave in zemeljske plazove, povzpelo na 165. Po poročilu policije naj bi bilo med mrtvimi najmanj 28 otrok. Oblasti svarijo, da je malo verjetno, da bodo med ruševinami še našli preživele.