V poplavi golov Minnesota visoko premagala Edmonton

New York, 21. februarja - Hokejisti ekipe severnoameriške lige NHL Minnesota Wild so na gostovanju pri Edmonton Oilers slavili z visokih 7:3, s čimer so trenerju Jayu Woodcroftu zadali prvi poraz na klopi Edmontona. Kevin Fiala je za zmagovalce zadel dvakrat, ob tem je prispeval še podajo. Z enakim rezultatom je doma Buffalo Sabres premagal Columbus Blue Jackets.