ZDA z novimi informacijami glede ruskih načrtov

Ženeva/Washington, 21. februarja - Iz ZDA prihajajo nove zaskrbljujoče informacije o domnevnih načrtih Rusije v Ukrajini. Med drugim naj bi ruska stran v primeru invazije na sosednjo državo tam načrtovala hude kršitve človekovih pravic, kot so usmrtitve in ugrabitve. Satelitski posnetki poleg tega potrjujejo nove namestitve ruskih sil in vojaške opreme v bližini meje.