Curry na tekmi vseh zvezd dosegel 50 točk za naziv MVP

Cleveland, 21. februarja - Tekmo vseh zvezd severnoameriške lige NBA so dobili košarkarji ekipe LeBrona Jamesa, ki so ekipo Kevina Duranta premagali s 163:160. Prvo ime dvoboja je bil Stephen Curry, ki je zadel 16 trojk, skupaj pa je dosegel 50 točk, s čimer si je prislužil naziv najkoristnejšega igralca tekme. V zmagovalni ekipi je bil tudi slovenski as Luka Dončić.