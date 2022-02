Marseille izgubil in ostal pri 13 točkah zaostanka za PSG

Pariz, 20. februarja - Nogometaši Marseilla so v zadnji današnji tekmi 25. kroga francoskega prvenstva izgubili s Clermontom z 0:2. Vodilni PSG je že v soboto izgubil z Nantesom z 1:3, a ima še vedno veliko prednost 13 točk.

Marseille je imel po sobotnem spodrsljaju vodilnih Parižanov priložnost, da se jim na drugem mestu približa na deset točk zaostanka. Na koncu pa se je opekel tudi Marseille, tako da ekipi še vedno loči 13 točk (59-46).

Za Clermont je vodilni zadetek dosegel Mohamed Bayo v 13. minuti, vse upe domačih po vsaj točki pa je pokopal Jim Allevinah v 84. minuti.

Nogometaši Nice, tretji na lestvici, so danes tesno z 1:0 premagali Angers in imajo zdaj 45 točk, za poln izkupiček je poskrbel Justin Kluivert. Je pa četrti Strasbourg zapravil priložnost, da bi se Nici povsem približal, saj je igral le neodločeno 2:2 s St. Etiennom. Ta je do velike točke v boju za obstanek prišel po zadetku Wahbija Khazrija, ki je izničil prednost gostov z 2:1.

Zadnji Bordeaux, ki je pred dnevi zamenjal trenerja, je dobil točko v boju z Monacom, a je bil blizu tudi zmagi. Gostje so namreč že od 34. minute igrali le z desetimi igralci, a je potem Marcelo z avtogolom poskrbel za končnih 1:1.

PSG je v soboto doživel šele drugi ligaški poraz v sezoni, čeprav je po dolgem času nastopil s polno zvezdniško navezo v napadu Mbappe, Neymar, Messi. Prav Neymar je v drugem polčasu sicer znižal zaostanek na 1:3, a je potem tudi zgrešil enajstmetrovko.

Že v petek sta Lille in Metz igrala neodločeno 0:0, z delitvijo točko se je končala tudi tekma med Lensom in Lyonom (1:1).