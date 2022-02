Koritnik obžaluje objavo posnetka iz nočnega lokala

Ljubljana, 20. februarja - Na družbenih omrežjih se je po poročanju medijev pojavil posnetek, na katerem se minister za javno upravo Boštjan Koritnik v enem od lokalov zabava in med drugim uprizarja parodijo na dokumentarni film The Tindler Swindler. Minister v današnjem odzivu prevzema vso odgovornost za morebitno napačno razumevanje vsebine posnetka in obžaluje objavo.