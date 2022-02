Macron in Putin za prizadevanja za premirje na vzhodu Ukrajine

Pariz/Moskva/Kijev, 20. februarja - Francoski in ruski predsednik, Emmanuel Macron in Vladimir Putin, sta se v današnjem telefonskem pogovoru dogovorila, da si bosta prizadevala za premirje na vzhodu Ukrajine, so sporočili iz Elizejske palače. Da je Rusija tik pred invazijo, je znova ocenil ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki pa naj bi se v kratkem sestal z ruskim kolegom.