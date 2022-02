Z gorečega trajekta rešili moškega, našli prvo truplo

Atene, 20. februarja - Reševalci so z italijanskega trajekta Euroferry Olympia v Jonskem morju blizu otoka Krf, na katerem že skoraj tri dni divja požar, danes najprej rešili voznika tovornjaka, kasneje pa so na trajektu našli prvo truplo. Od okoli 300 potnikov in članov posadke tako zdaj pogrešajo še deset ljudi.