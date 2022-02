London, 20. februarja - Navijači Manchester Uniteda letos niso najbolj zadovoljni s predstavami svojih nogometašev, v zadnjem času pa se vendarle kaže napredek, tako da upajo, da so vendarle ujeli ritem. V 26. krogu angleške lige so danes 4:2 v gosteh premagali Leeds in se utrdili na četrtem mestu.