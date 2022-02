Na Rai 2 dokumentarec o fojbah, tudi z Janšo in Rodetom

Ljubljana/Rim, 20. februarja - Na drugem programu italijanske javne televizije Rai 2 so v soboto pozno zvečer premierno prikazali dokumentarno oddajo Fojbe in eksodus, dnevi sovraštva (Foibe ed esodi, i giorni dell'Odio), v kateri sta med drugim kot pričevalca nastopila premier Janez Janša in kardinal Franc Rode.