Berlin, 20. februarja - V nemški nogometni ligi je v prvi današnji tekmi 23. kroga vodilni Bayern pričakovano premagal zadnjeuvrščeno moštvo Greuther Fürth, a pot do zmage ni bila enostavna. Po zaostanku z 0:1 v prvem polčasu so Bavarci v drugem zadeli štirikrat in zmagali s 4:1.