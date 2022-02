Šolarji iz zahodne Slovenije na zimskih počitnicah

Ljubljana, 21. februarja - Za okoli 149.000 učencev in dijakov iz osrednje in zahodne Slovenije se danes začenjajo težko pričakovane zimske počitnice. Pred njimi je teden dni brezskrbnosti in veselja, v katerem jih čaka vrsta možnih dejavnosti in programov. Del delavnic in predavanj bodo izvedli virtualno prek spleta.