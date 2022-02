Od ponedeljka z izjemo mask skoraj brez koronskih omejitev v vsakdanjem življenju

Ljubljana, 20. februarja - Z zadnjimi vladnimi odločitvami se v ponedeljek javno življenje skoraj popolnoma sprošča. Z izjemami v zdravstvu, socialnem varstvu in zaporih pogoja PCT ne bo več. Ne bo tudi več omejitev zbiranja ali dela nočnih lokalov, koncertne in športne dvorane se lahko znova napolnijo. Obvezne ostajajo le še maske in razkuževanje rok v zaprtih prostorih.