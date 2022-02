Olimpijski ogenj ugasnil, pred tem podelili še zadnjih pet kompletov medalj

Peking, 20. februarja - Po dobrih dveh tednih tekmovanj so se danes končale zimske olimpijske igre 2022. Preden pa je olimpijski ogenj ugasnil in sta olimpijsko zastavo prevzela Milano in Cortina d'Ampezzo, ki bosta 25. zimske igre gostila čez štiri leta, so podelili še zadnjih pet od skupaj rekordnih 109 kompletov medalj.

Izmed Slovencev sta zadnji dan olimpijskih iger nastopili smučarski tekačici Neža Žerjav in Anita Klemenčič. Na najdaljši ženski, 30-kilometrski preizkušnji, sta zasedli 53. oziroma 59. mesto. Zmagala je Norvežanka Therese Johaug, druga je bila Američanka Jessica Diggins, tretje pa Finka Kerttu Niskaken.

Alpski smučarji Tina Robnik, Andreja Slokar, Miha Hrobat, Žan Kranjec so nastopili na paralelni tekmi mešanih ekip in bili sedmi med 15 reprezentancami. Zmagali so Avstrijci pred Nemci in Norvežani.

Finski hokejisti so v velikem finalu z 2:1 premagali branilce naslova Ruse za prvo zlato hokejsko olimpijsko medaljo. Dvoboj za bron so že v soboto dobili Slovaki, ki so za svoje prvo odličje na olimpijskih turnirjih s 4:0 premagali Švedsko.

V bobu štirisedu so zlato medaljo osvojili Nemci na čelu s Francescom Friedrichom. Srebro je osvojila še ena nemška posadka Johannesa Lochnerja, bron pa Kanadčani s pilotom Justinom Krippsom.

Na ženskem turnirju v curlingu pa je slavila reprezentanca Velike Britanije. V finalu je z 10:3 premagala Japonsko. Bron so že v soboto osvojile Švedinje.